Settore giochi, col Decreto dignità a rischio 150.000 posti di lavoro

Mercoledì 20 Febbraio 2019, 10:16 - Ultimo aggiornamento: 20-02-2019 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Limitazioni orarie si apertura distruttive e non a tutela della salute. Tassazioni ormai alle stelle che soffocano un settore nevralgico e delicato dell' economia che produce il 4% del Pil nazionale e che oltretutto deve fare i conti con il grave fenomeno della ludopatia. Solo i “Gratta e Vinci” prodotto monomandatario, senza l'intermediario tra il concessionario e la rivendita è stato risparmiato dalle nuove norme fiscali particolarmente severe per gli altri giochi. Un comparto dell' economia ridotto ormai al lumicino che vede centocinquantamila lavoratori a rischio. Il gioco online non è stato oggetto di nessuna limitazione oraria.Oggi pomeriggio alle 14 davanti a Montecitorio gli esercenti aderenti al sindacato di categoria “S.a.p.a.r.” sigla sindacale acronino di servizi e apparecchi per le pubbliche attrazioni ricreative, daranno vita ad una manifestazione di protesta.«Dalle ultime dichiarazioni del Ministro Luigi di Maio ci siamo resi conto che non a tutti è chiaro chi rappresenta l’esercito “Sapar”: 5000 piccole e medie imprese del settore con oltre 150.000 dipendenti. – dichiara il presidente “Sapar” Domenico Distante. - Siamo una fetta significativa di piccole e medie imprese di gestione degli apparecchi di intrattenimento, di baristi, di tabaccai, di sale giochi e di agenzie di scommesse che seguendo iter formativi importanti hanno messo impegno e risorse nel settore. Portiamo alla casse erariali un indotto di oltre 5 miliardi di euro. Siamo la parte buona e pulita di un settore troppo spesso mortificato e bistrattato.Il governo si vanta di aver aumentato le tasse ai concessionari, in realtà gli unici colpiti siamo noi piccoli gestori, peraltro già penalizzati da una fiscalità pesantissima e da norme che sono applicate in modo disomogeneo a livello territoriale. Tutte le misure adottate da questo governo hanno inferto un duro colpo al nostro settore, lasciando inspiegabilmente fuori i “gratta e vinci”».Da mesi il “Sapar” chiede, inascoltata, un incontro con il Ministro di Maio per chiarire la propria posizione e per vedere riconosciuto il ruolo giuridico del gestore, il suo diritto al passaggio dei propri apparecchi da un concessionario all’altro e una tassazione sul margine.