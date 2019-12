Manovra, le novità: slitta a settembre scadenza 730, rinviate multe per seggiolini bebè

Resta ancora da sciogliere il nodo delle norme sul carcere agli evasori: la commissione che sta votando gli emendamential dl fisco, dopo una lunga maratona notturna, ha deciso di sospendere i lavori. Al momento è riunito l'ufficio di presidenza con all'ordine del giorno proprio il capitolo sul carcere: Italia Viva ha infatti presentato alcune proposte di modifica all'emendamento messo a punto dai relatori e che avrebbe dovuto rappresentare l'accordo all'interno della maggioranza

La commissione finanze della Camera ha approvato l'emendamento del governo al dl fisco che autorizza per il 2019 «una spesa da 460 milioni per il finanziamento di investimenti infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale».

Dl fisco, trovato l'accordo sul carcere per i grandi evasori. Confindustria: «Non criminalizzare le imprese»

730

La commissione finanze della Camera ha approvato un emendamento che riscrive il calendario fiscale, con la scadenza del 730 che passa dal 23 luglio al 30 settembre. Cresce anche la platea dei contribuenti che possono usare il 730: oltre ai dipendenti e ai pensionati, possono presentarlo anche i titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e i titolari di redditi di lavoro autonomo occasionale.

AUTO GREEN PER DISABILI

Iva al 4% per l'acquisto di auto ibride ed elettriche da parte di persone con disabilità. È quanto prevede un emendamento al dl Fisco approvato dalla commissione finanze della Camera. «È un successo di cui tutto il Parlamento deve essere orgoglioso», ha commentato la deputata del Pd Elena Carnevali. «Questa approvazione - ha aggiunto - mette fine a un paradosso che negava alle persone con disabilità la libertà di muoversi in modo ecologico. Si mette così fine a una battaglia e a una ingiustizia sociale oltre che ecologica».

AIRBAG MOTO

La commissione finanze della Camera ha approvato un emendamento che introduce un incentivo per l'acquisto di airbag per moto. In base alla norma, proposta dal deputato m5s Nunzio Angiola, dal 2020 si potrà detrarre fino a 250 euro (il 50 per cento di una spesa massima di 500 euro) «per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale moto airbag». Per il provvedimento sono stati stanziati fino a 30 milioni di euro all'anno.

SEGGIOLINI ANTIABBANDONO

La commissione Finanze della Camera ha approvato un emendamento al dl Fisco che rinvia al 6 marzo le multe per chi non si adegui alle nuove norme sui seggiolini auto per i bambini e fa salire da uno a 5 milioni gli stanziamenti previsti nel 2020 per le agevolazioni sotto forma di credito di imposta.

ASSORBENTI BIO

L'Iva passa dal 22% al 5% per gli assorbenti compostabili o lavabili. È quanto prevede un emendamento al dl Fisco approvato dalla commissione finanze della Camera. Il sottosegretario Alessio Villarosa è intervenuto spiegando che «c'è un impegno del governo per intervenire totalmente» sulla questione, in modo da allargare lo spettro delle tipologie di prodotti igienici femminili per i quali sarà abbassata l'Iva.

Ultimo aggiornamento: 08:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA