Condono a Ischia, bagarre in aula: Fico sospende la seduta alla Camera

Martedì 30 Ottobre 2018

Bagarre alla Camera, impegnata nelle votazioni del Dl su Genova. Al momento di votare la parte del provvedimento con le norme sul condono a Ischia i deputati del Pd, che per tutta la mattinata avevano tenuto impegnata l'aula con l'ostruzionismo, hanno sollevato dei cartelli di protesta con la scritta "No al condono Di Maio" e intonato il coro "onestà, onestà". Mentre il deputato dem Camillo D'Alessandro ha brandito e sventolato una forchetta tra i banchi.Dopo qualche istante e l'intervento degli assistenti parlamentari, il presidente della Camera Roberto Fico ha interrotto la seduta. Su Twitter, Matteo Renzi intanto ha scritto: «Orgoglioso dei Deputatipd che stanno lottando contro il condono edilizio voluto da Di Maio e dai Cinque Stelle. Non è vero che in questo Paese manca l'opposizione: guardate la Camera, oggi, prima di giudicare. Gridavano onestà e adesso fanno i condoni. #NoCondonoDiMaio».