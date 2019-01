Dal Colle stop al decreto semplificazioni: tagliati 62 emendamenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 29 Gennaio 2019, 10:30

Nuovo pasticcio normativo del governo e la maggioranza giallo-verdi. Dopo aver inzeppato il decreto sulle semplificazioni di norme su Rca auto, farmacie, divise della Polizia, Cda dell'Enac, Xylella, trasferimenti nella scuola, etc, leghisti e 5Stelle si sono visti sforbiciare ben 62 emendamenti su un totale di 85 dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. La motivazione: «Norme estranee alla materia del decreto».La presidente di palazzo Madama ha impugnato le forbici su suggerimento di Sergio Mattarella. Tra venerdì e sabato, dopo aver notato che il decreto che aveva firmato era lievitato a dismisura diventando un provvedimento omnibus con contenuti molto diversi dal testo originario, il capo dello Stato ha svolto una moral suasion preventiva. Lanciando un messaggio inequivocabile: se il testo approvato in Commissione non verrà depurato dalle norme «disomogenee», sarà impossibile controfirmare la legge di conversione.