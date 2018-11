Decreto sicurezza, sì alla fiducia. Tregua sulla prescrizione, in vista vertice di maggioranza

Martedì 6 Novembre 2018, 17:47 - Ultimo aggiornamento: 06-11-2018 18:14

Alla fine una cosa si sblocca e il Senato vota la fiducia sul decreto sicurezza. Dopo un’altra giornata di stallo e di duro scontro tra M5S e Lega, arriva a il via libera a Palazzo Madama al maxi emozioni che i grillini tenevano fermo in attesa di capire se e come la Lega avrebbe dato il via libera all’inserimento della prescrizione nel testo dell’anticorruzione in discussione alla Camera.Nel merito l’accordo sulla prescrizione deve essere ancora trovato, ma i grillini ottengono che l’argomento resti collegato al ddl corruzione in modo da viaggiare sullo stesso binario.Dal canto suo il Carroccio ottiene che il nodo della prescrizione non sia risolto con un solo emendamento ma venga articolato prevedendo i reati che sarebbero esclusi dalla prescrizione dopo una condanna in primo grado. Tra la serata di oggi e domani un nuovo vertice tra Di Maio e Salvini dovrebbe dirimere le differenti posizioni.Mentre il Pd voterà contro la fiducia al decreto sicurezza, Forza Italia non parteciperà al voto e FdI invece si astiene.