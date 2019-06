Deficit, è scontro tra Salvini e Conte: il premier vola a Bruxelles con meno carte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 20 Giugno 2019, 07:00

A Conte il blitz riesce a metà. Oggi a Bruxelles il presidente del Consiglio pensava di arrivare portando in dote un concreto impegno dell'Italia a rispettare gli impegni presi con la Commissione. La lettera sul futuro dell'Europa e l'assestamento dei conti - almeno per l'anno in corso - erano due segnali che il presidente del Consiglio intendeva dare alla Ue per rendere in discesa la trattativa sulla minacciata procedura d'infrazione. Ed invece l'accelerazione di Conte viene frenata dalla Lega. Il Carroccio balza sulla sedia quando Conte nell'aula del Senato annuncia per il consiglio dei ministri serale, il varo di un decreto di assestamento che certifica la volontà dell'Italia di rientrare nei parametri.