Le Iene, Senatrice M5S Deledda in malattia per un anno guarisce appena candidata

“Chiedete agli specialisti cosa vuole dire uscire dal burnout. Ci ho messo un anno a ricostruire il mio io”. E arriva il marito della sen. Bogo Deledda a picchiare il nostro operatore, facendolo cadere a terra #LeIene pic.twitter.com/nl2rM9sJCE — Le Iene (@redazioneiene) 8 aprile 2018

Lunedì 9 Aprile 2018, 15:41 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2018 16:24

In malattia per un anno, guarisce magicamente appena eletta tra le file del. La protagonista della vicenda raccontata dallein un servizio di Filippo Roma è lapentastellata. Un testimone che è voluto rimanere anonimo ha raccontato al programma Mediaset che la donna, dirigente dei servizi sociali del Comune di Budoni (Sassari), per circa un anno non è andata a lavorare presentando un certificato di malattia per “stress da lavoro”. Poi, subito dopo essersi candidata con M5S, l'improvvisa guarigione.Tutto sarebbe confermato anche da documenti del Comune nei quali Deledda risulta essere stata in malattia per 243 giorni consecutivi fino al 2 febbraio. La sua candidatura con i 5Stelle risale al 29 gennaio. «Accerteremo tutto», ha assicuratoalle Iene mentre il marito della donna ha aggredito il cameraman della trasmissione. La senatrice ha spiegato di soffrire di una patologia chiamata "burnout”, una sindrome che può interessare chi per lavoro deve intrattenere quotidianamente relazioni interpersonali.