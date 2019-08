CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 11 Agosto 2019, 12:11

Viene anche troppo facile affermare che era già tutto previsto. Ricordare, cioè, quanto aveva sottolineato Giacinto della Cananea al termine della valutazione di compatibilità dei programmi di M5s, Pd e Lega per individuare con metodo le convergenze possibili. «Vi sono divergenze che derivano da diverse, se non opposte, concezioni della vita associata e di ordine morale», rilevò in merito alla compatibilità tra M5s e Lega il professore di Diritto amministrativo all'Università di Tor Vergata a Roma, allievo del costituzionalista Sabino Cassese, chiamato da Luigi Di Maio a presiedere il comitato scientifico per l'esame dei documenti.«C'è una premessa che credo sia utile fare. Occorre distinguere tra il lavoro svolto con alcuni colleghi che puntava a indicare un metodo per arrivare a un accordo di coalizione in vista della formazione di un nuovo governo, così come configurato dagli ordinamenti democratici, e i contenuti del cosiddetto contratto che poi è stato stipulato da due delle tre forze politiche di cui avevamo esaminato i programmi. Si tratta di due ambiti d'intervento separati in un procedimento che già in altri Paesi europei aveva avuto esperienze simili».«In Inghilterra, dove dopo le elezioni del 2010 nessuna forza politica ottenne la maggioranza sufficiente per governare e si andò a un accordo tra conservatori e liberaldemocratici. E in Germania, con la Grosse Koalition tra Cdu-Csu e Spd».«Che le convergenze tra i tre programmi c'erano, assolutamente. Una minima tra quelli del Pd e della Lega, uno spazio significativo tra le piattaforme di Pd e M5S, convergenze minori ma pur rilevanti tra M5S e Lega.