Delusione CasaPound, soglia sfiorata: l'ultradestra resta fuori

Lunedì 5 Marzo 2018, 06:53 - Ultimo aggiornamento: 05-03-2018 06:53

Mentre scorrevano i dati sui monitor, nella sede nazionale di CasaPound, si è sperato per tutta la notte nella possibile impresa: avvicinarsi alla soglia di sbarramento del 3%. Eppure, escludendo ribaltoni improvvisi nello spoglio delle schede, la quota per entrare in Parlamento non sarà raggiunta perché la lista oscilla intorno al 2%. Nel partito conservano però ancora qualche speranza per portare a casa qualche seggio nell'uninominale, ma dati sicuri si conosceranno solo questa mattina. «Comunque vada sarà un successo spiega prima dello spoglio il leader del partito, Simone Di Stefano, utilizzando un vecchio slogan sanremese alle ultime elezioni politiche non riuscimmo a presentarci in molti collegi e ottenemmo meno di 50mila preferenze senza raggiungere nemmeno l'1%».È tutta un'altra aria rispetto a 5 anni fa, stavolta è stata anche allestita una sala stampa dove per tutta la notte gli attivisti hanno seguito lo spoglio elettorale nella storica sede romana di via Napoleone. I fari erano tutti puntati su due collegi: Ostia e Bolzano, lì dove Casapound, alle ultime amministrative, ha sfiorato percentuali da doppia cifra. Sul litorale romano la candidata è Carlotta Chiaraluce, 33 anni, reduce da un sonoro 9% alle ultime comunali e tutti i dati sembrano confermare l'exploit anche in questa tornata elettorale. Percentuali più basse a Bolzano dove il partito di estrema destra è in consiglio comunale con tre esponenti.Anche a Napoli gli attivisti hanno seguito lo spoglio nella sede di via Foria, a fare gli onori di casa ci sono Emmanuela Florino e Giuseppe Savuto, i due capilista nei collegi campani. Florino, figlia di Michele, ex senatore di Alleanza Nazionale e del Movimento Sociale italiano, è una ragazza di 30 anni ed è convinta che se non riuscirà questa volta a seguire le orme del papà per entrare in Parlamento, ci sarà sicuramente un'altra occasione. «Ho girato per i quartieri di Napoli dice in serata - e ho capito che la gente comincia a conoscerci ed appoggiarci».