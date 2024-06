Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha concesso a Denis Verdini la detenzione domiciliare per 7 mesi, per motivi di salute. Lo si apprende nel pomeriggio dall'avvocato Marco Rocchi il quale specifica che «Verdini è appena arrivato a casa».

Denis Verdini, i motivi di salute

Verdini, inizialmente detenuto nel carcere di Sollicciano, poi per le condizioni di salute era stato spostato al carcere don Bosco di Pisa che ha un centro clinico. Lo stesso difensore aveva fatto istanza per l'incompatibilità dello stato di salute dell'ex banchiere risultando incompatibili con la detenzione in carcere. Il 30 maggio c'era stata udienza al tribunale di sorveglianza. Nell'udienza dei giorni scorsi il professor Carlo Rostagno, perito nominato dal tribunale, aveva affermato come Denis Verdini fosse affetto da diverse patologie di difficile gestione in una struttura carceraria. Alla stessa conclusione era giunto il professore Pierluigi Stefàno, il direttore di cardiochirurgia, consulente della difesa.

La vicenda giudiziaria

Verdini deve scontare 15 anni e 10 mesi di reclusione per un cumulo di tre condanne per bancarotta. Nel gennaio 2021 aveva ottenuto la detenzione domiciliare per motivi di salute, a causa della diffusione del Covid nel carcere capitolino di Rebibbia. Decisione confermata poi dal tribunale di sorveglianza di Firenze nel luglio 2021 per motivi di età. Il febbraio scorso la detenzione domiciliare gli era stata revocata per aver violato le prescrizioni imposte dallo stesso tribunale di sorveglianza, dopo che l'ex senatore aveva partecipato a tre cene in ristoranti di Roma, città dove era stato autorizzato ad andare, da Firenze, per visite dal dentista di fiducia. Verdini era stato autorizzato anche a pernottare nella casa romana del figlio Tommaso.