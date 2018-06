Denunce boom all'Anac, decollano le soffiate: gli enti locali in testa `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 29 Giugno 2018, 09:57 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2018 09:57

Uno dei casi più eclatanti è appena finito in Procura: dopo avere segnalato ai vertici dell'azienda pubblica per la quale lavorava fatti gravissimi, era stato trasferito e umiliato. Obbligato a verniciare la stessa parete ogni giorno, chiuso a chiave all'interno di un palazzo fino al termine dell'orario di lavoro. Ha deciso di rivolgersi all'Anac e ora sulla vicenda indagano i pm. È una delle tante storie emerse dal monitoraggio dell'Anticorruzione e raccolte nel terzo rapporto sul whistleblowing - la denuncia di attività illecite in amministrazioni pubbliche o in aziende private, da parte del dipendente che ne sia venuto a conoscenza - presentato ieri dal presidente Raffaele Cantone. I dati sono incoraggianti: nei primi 5 cinque mesi del 2018 le segnalazioni sono raddoppiate rispetto allo scorso anno. Da gennaio a maggio, i fascicoli aperti dall'Anac sono stati 334. In tutto il 2017 erano stati 364, nel 2016 erano 174 e nel 2015 appena 125.