​Deputato M5S passa con la Meloni: Caiata, presidente del Potenza, era stato espulso dal Movimento

Il deputato Salvatore Caiata , eletto cone poi espulso dal Movimento e confluito nel gruppo Misto, è passato al gruppo di. Lo ha annunciato la leader di FdI Giorgia Meloni assieme allo stesso deputato in conferenza stampa alla Camera.Caiata, 48 anni, eletto in un collegio uninominale, è un imprenditore e presidente del Potenza Calcio. Candidato dal M5S, solo in campagna elettorale emerge che è indagato per riciclaggio dalla procura di Siena, ma che lo ha tenuto nascosto ai pentastellati. Viene espulso dal Movimento e una volta eletto aderisce al Misto (di cui diventa in seguito vicepresidente). Caiata vota la fiducia al governo Conte sostenuto da 5Stelle e Lega. Nell'agosto 2018 l'inchiesta su di lui viene archiviata.«Oggi torno a casa - dice il deputato - il mio percorso politico comincia all'università con il centrodestra, allora Pdl. Sono entrato in Parlamento con la società civile, è un ritorno naturale. È stato un passaggio semplice. Il mondo delle imprese si sente abbandonato. Questo governo, M5S in particolare, soffoca il mondo delle imprese».