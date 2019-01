Di Battista: «Non mi candido alle Europee, la Lega restituisca i 49 milioni»

«Cosa farei in questo momento per questi migranti in pericolo? Salverei le persone e le porterei a Marsiglia. Fino a che non si crea un incidente diplomatico con la Francia il problema non si risolve. Non saranno certo i porti chiusi o il muro di Trump a fermare queste migrazioni».

«Bisogna valutare se la presenza delle Ong non porti a un aumento dei morti in mare», ha dettoospite di Fabio Fazio a​, proprio mentre erano in corso i tentativi di salvataggio del barcone in avaria al largo della Libia con 100 persone a bordo.«Possiamo parlare di porti aperti e porti chiusi, senza risolvere il problema. Se non ci occupiamo delle cause si è nemici dell'Africa - ha aggiunto l'esponente M5S -. Se non affrontiamo il tema della sovranità monetaria in Africa non ne usciamo».Di Battista ha poi escluso una sua candidatura alle Europee. «I sondaggi lasciano il tempo che trovano: io consiglio di guardarli poco», ha spiegato rispondendo alla domanda su cosa possa succedere al governo dopo le europee considerata la crescita della Lega. «Non è scontato che ci sia un ribaltamento delle forze» che formano il governo. E proprio a proposito del Carroccio non ha risparmiato un affondo in merito all'inchiesta sulla frode da 49 milioni di euro di fondi del Carroccio