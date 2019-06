Di Battista a Otto e mezzo: «Se cade il governo mi ricandido al 100%»

«Mi candido al 100% in caso di voto anticipato », dice ​ Alessandro Di Battista a 'Otto e mezzo' ospite di Lilli Gruber . Se si tornasse al voto, si candiderebbe?, ha chiesto infatti la conduttrice: «Sì, al 100%». Così Alessandro Di Battista , ex deputato ed esponente del Movimento 5 stelle ha risposto a una domanda durante la registrazione della puntata di «Otto e mezzo» su La7.

Di Battista:

, chiedo di non contare la legislatura per il M5S

, chiedo di non contare la legislatura per il M5S

«Se da qui a 15 luglio, il governo cade, io chiedere di non contare la legislatura» per gli eletti M5S. Lo dice Alessandro Di Battista a Otto e mezzo. E quindi Luigi Di Maio si potrebbe ricandidare? «Si, io lo chiederei». E lei si candiderebbe alle politiche? «Si assolutamente si».

«Mi auguro da cittadino che il governo non cada, se Salvini vuole fa cadere il governo per ragioni elettorali sono affari suoi». L'ha detto Alessandro Di Battista , ex deputato ed esponente del Movimento 5 stelle durante la registrazione della puntata di «Otto e mezzo» su La7.