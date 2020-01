Di Battista posta foto dall'Iran, ira degli attivisti M5S: «Tu in ferie, noi alla deriva»

Alessandro Di Battista posta una foto del suo lungo viaggio in Iran, uno scatto della moschea di Jamkaran, ma c'è chi non gradisce e lo bacchetta. Alessandro Di Battista torna, quindi, a far sentire la sua voce su Instagram, in un battibecco con un attivista che gli rimprovera l'assenza in un momento di estrema difficoltà per il Movimento. «Mentre tu sei in ferie - scrive demon201181 - c'è un movimento alla deriva... o stai dentro o stai fuori».

Regionali, il patto con il PD spacca M5S. Crimi: «Alla gente non interessa»

Ma Di Battista non ci sta e non si accontenta dei commenti con cui alcuni utenti si scagliano contro l'attivista che ha "osato" criticarlo: «In vacanza a Khorramshar a studiare il conflitto con l'Iraq per poter scrivere in futuro robe che non leggi altrove - risponde piccato - ma tu sei qui a giudicare in modo così superficiale». Un altro attivista, Gerardoansalone, lo attacca: «Ringrazia i 5Stelle, il più grande ufficio di collocamento del mondo». Di Battista ne ha anche per lui: «E io che ci spreco ancora tempo. Vivi nella tua bolla, amico mio. Contento tu». Qualcuno gli domanda cosa aspetti a tornare. «Grazie - risponde - infatti appena finito di fare le mie ricerche (lo ripeto non sono pagato con denaro pubblico e devo come tutti portare avanti le mie attività) tornerò».

Di Maio a Grillo: «Non ce la faccio». Ma pensa all'asse con Di Battista



Ultimo aggiornamento: 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA