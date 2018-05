Di Battista: Salvini? Non mi fido di nessuno ma è meglio del Pd

Salvini del Pd. In sintesi è questo il succo del discorso fatto da Alessandro Di Battista mentre fervono i Molto megliodel. In sintesi è questo il succo del discorso fatto damentre fervono i colloqui tra Salvini e Di Maio per far nascere un governo giallo.verde.

Se mi fido di Salvini? Io non mi fido neanche di me stesso. Una cosa però voglio dirla: i cittadini che hanno sostenuto, anche agli albori, la Lega sono molto più simili ai nostri. Il rapporto che la Lega, soprattutto di Salvini, ha avuto con il suo elettorato, non è del tutto dissimile del nostro. C'è un rapporto molto più diretto», dice Di Battista al programma Accordi e Disaccordi, in onda su Nove lunedì 14 maggio. Poi sottolinea: «Io ero molto, molto contrario a fare una qualsiasi forma di contratto con il Pd».

Venerdì 11 Maggio 2018, 14:36 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2018 15:01

