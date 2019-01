Di Maio ai sindaci dissidenti: «Fanno campagna elettorale per sentirsi un po' di sinistra»

«I sindaci che stanno facendo opposizione al decreto sicurezza, è chiaro che stanno facendo campagna elettorale, si oppongono al decreto sicurezza per sentirsi un pò di sinistra... si faccia pure ma ricordo a tutti che essere di sinistra significa pensare ai diritti sociali dei cittadini, quei diritti che la sinistra ha distrutto in questi anni». Lo ha detto Luigi Di Maio a Rocca Pietore in Veneto. «Mentre è questo governo che ha superato la Fornero con quota 100, che ha fatto le pensioni minime, il reddito di cittadinanza proprio per quei comuni in cui ci sono enormi difficoltà come Napoli, Palermo ma anche comuni del Nord. La Lombardia è la terza regione che percepirà il reddito, deve finire questo luogo comune che al Nord va tutto bene», osserva. «Dobbiamo metterci in testa che, al di là di destra e sinistra, occorre pensare ai diritti sociali distrutti da 10 anni di crisi e da politiche scellerate di chi stava al governo in questi anni».

Giovedì 3 Gennaio 2019, 16:11

