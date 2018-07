La mia più grande preoccupazione è l'emigrazione dei giovani» ha proseguito «La dobbiamo fermare, ci stiamo lavorando il più possibile», ha aggiunto Di Maio «perché se vanno via i giovani, vanno vie le idee imprenditoriali di questo Paese».

Mercoledì 25 Luglio 2018, 22:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Miserabile è il comportamento di chi prima ha fatto fare a Marchionne quello che voleva e poi lo ha offeso sul letto di morte». A dichiararlo il vicepremier, Luigi Di Maio, ospite della sesta giornata del Giffoni Film Festival 2018. Il leader pentastellato ha incontrato i ragazzi della Masterclass affrontando i temi attuali più spinosi.A cominciare dall'Ilva: «Il piano occupazionale non è ancora soddisfacente. Quello ambientale sta facendo dei passi avanti. Deve essere chiaro che su Ilva stiamo mantendendo le promesse, accertando la legalità e tutelando l'occupazione. Non daremo lo stabilimento al primo che passa».Decreto dignità: «Stiamo cercando di mettere a posto tutte le storture create dal Jobs Act. L'obiettivo è incentivare gli imprenditori a fare contratti a tempo indeterminato». «Universiadi: «C'è bisogno di intesa fra le istituzioni. Non si possono scaricare sul governo i litigi che si fanno a livello locale». «I cittadini - ha concluso - chiedono solo una cosa: che vengano applicati i principi della costituzione italiana».