Di Maio: sulle autonomie serve vertice di governo, M5S pronto ma Salvini è offeso per Siri

Striscioni anti-Salvini, tensione nel governo. Di Maio: rischio piazze «Sull'autonomia serve un vertice di governo che chiedo da un mese. Io ero pronto un mese fa, ma dopo la richiesta di dimissioni diil capo della Lega l'ha presa sul personale», dice il vicepremierrispondendo alle domande dei giornalisti in Senato nel corso di una conferenza sulla sanità. «Sono disponibile ma senza vertice per dirimere temi e nodi non si può procedere. Se si va a rilento la Lega lo chieda a se stessa. Sono offesi per caso Siri? Lo rifarei altre cento volte».

Di Maio rinnova poi le critiche sul decreto sicurezza: «A me dispiace che il decreto Sicurezza bis non parli di rimpatri. Perché già il fatto che stiamo facendo un bis fa capire che c'è qualcosa che ci siamo dimenticati nel precedente». Secondo il ministro del lavoro, bisogna «favorire con norme e stanziamenti economici gli accordi di cooperazione allo sviluppo di paesi di provenienza di queste persone per poter attuare i rimpatri».