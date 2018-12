Di Maio: «Troppe balle di Natale». E pubblica il "vero-falso" della manovra. Salvini: una legge di bilancio da 7

Di Maio fa il bis e dopo

rilancia pubblicando su Instagram una tabella con il 'vero' e il 'falso' che secondo il vicepremier è stato detto e raccontato sulla legge di bilancio. «Stanno girando un po' troppe balle di Natale sulla manovra del popolo - scrive il ministro M5S - così ho fatto questo test. In questi giorni potrete utilizzarlo anche voi sottoponendo a parenti e familiari questi semplici quesiti».

«Alla manovra do voto 7, perché è solo l'inizio del percorso», ha commentato l'altro vicepremier, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. «Per la prima volta abbiamo ottenuto dall'Europa e speso soldi degli italiani per gli italiani. Gli altri governi non cominciavano nemmeno a trattare...», ha aggiunto in diretta Facebook.

Ho voglia di condividere la mia gioia con voi! Lavoro, meno tasse, immigrazione, pace fiscale, pensioni, autonomia, sicurezza: dalle parole ai fatti! Pubblicato da Matteo Salvini su Domenica 23 dicembre 2018

