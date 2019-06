Di Maio: stasera vertice con Conte e Salvini, mi aspetto sì Lega a salario minimo

ma non ne faccio un trofeo

«Sono contento perché Campobasso è una città che ha bisogno di rinascere, come tante città del Sud e del Nord, ma non ne faccio un trofeo. Ho visto che i partiti oggi si contavano i trofei», è il commento di Di Maio alla vittoria di Roberto Gravina. «Faccio gli auguri a Roberto e a tutti gli italiani che si sono svegliati sindaci».



«Siamo un po' vittima della nostra stessa fissazione, per anni abbiamo detto che non dovevamo avere un'organizzazione. Le cose arrivano a me come capo politico e basta, ma un'organizzazione serve», spiega poi. «Dobbiamo dare un'organizzazione al Movimento in modo che ci siano ruoli, responsabilità e progetti. Questo sarà il lavoro dei prossimi mesi».

In programma stasera un vertice con Giuseppe Conte e Salvini: «Andrà bene se rimettiamo al centro della stanza i cittadini. Mi aspetto risposte sul salario minimo e che la Lega ritiri gli emendamenti che provano a fermarlo. Mi aspetto l'accordo sull'abbassamento delle tasse con il carcere per i grandi evasori. Mi aspetto il sì alla lotta ai privilegi, perché siamo in ritardo sul taglio degli stipendi dei parlamentari».

», aggiunge. E ci mancherebbe, visto che i pentastellati hanno visto dimezzarsi i Comuni sotto la loro guida ( tutti i risultati ). In testa all'agenda del vicepremier, ora, c'è la riorganizzazione del Movimento con lo stop al limite dei due mandati per i consiglieri comunali. «Siamo vittima della nostra fissazione», dice il leader a Radio Cusano Campus.