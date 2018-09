«Oggi Berlusconi apocalittico: "Il Decreto Dignità è un disastro e con la manovra l'Italia rischia grosso". Sì sì... mo me lo segno (cit. Massimo Troisi) Il capo di Mediaset politicamente ha fatto il suo tempo, oltre ad aver fatto solo danni. La sua preoccupazione oggi come negli ultimi 20 anni non è per l'Italia, ma solo per le sue tv! Il suo tentativo di cercare ancora visibilità è ridicolo e va compatito». Così il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook.

Domenica 23 Settembre 2018, 16:45 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2018 17:18

