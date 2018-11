Di Maio: in caso di condanna Raggi si deve dimettere, codice parla chiaro

Venerdì 9 Novembre 2018, 14:58 - Ultimo aggiornamento: 09-11-2018 15:56

Il sindaco di Roma, in caso di condanna domani al processo che la vede imputata per falso in relazionealla nomina del fratello di Raffaele Marra, dovrà dimettersi. Lo ha confermato il leader grillino, Luigi Di Maio.«Per quanto riguarda il sindaco di Roma, io non conosco l'esito del processo ma il nostro codice di comportamento parla chiaro e lo conoscete», ha detto il vicepremier rispondendo a una domanda sul processo. Secondo un'interpretazione del codice etico M5S in caso di condanna la sindaca dovrebbe dimettersi.