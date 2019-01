Europee, Di Maio e Dibba on the road verso Strasburgo: «Cambiamo la Ue»

«Io mi fido assolutamente di Luigi, anche alla guida. Stiamo di nuovo insieme dopo qualche mese e sono molto contento e fiducioso che si possano fare delle belle cose in Italia e mandare un messaggio anche in Europa. Come ho detto ho deciso di non candidarmi ma certe battaglie si portano avanti», afferma Alessandro Di Battista. «Oggi andremo a Strasburgo a portare alcuni messaggi direttamente lì», spiega Di Battista.

Lunedì 14 Gennaio 2019, 10:52 - Ultimo aggiornamento: 14-01-2019 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in viaggio in auto verso Strasburgo. Comincia così la diretta facebook annunciata da Di Maio ieri. Un evento tutto indirizzato sulle Europee. «O in Europa cambiano i trattati o se crolla l'Europa non è colpa del M5S. Bisogna modificare i trattati», sottolinea Di Battista.«Il viaggio di questa mattina è anche un viaggio in cui vi racconteremo un pò di idee che abbiamo. Questa Ue così com'è non va», afferma Di Maio. «C'è da fare una battaglia sul merito di alcuni trattati: allargare la platea di chi beneficia di diritti economici e sociali e aumentare i fondi per i dissesto», spiega Di Battista dal pulmino diretto a Strasburgo.A guidare è Luigi Di Maio mentre il frontman M5S siede sul lato passeggeri. Seduto sui sedili posteriori si scorge, dal video, anche il presidente della commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli. «Certe cose vanno prese di petto e non rimandate. Ci avevano detto che non si potevano fare, ma noi l'Europa la cambiamo», sottolinea il vicepremier.