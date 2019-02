Di Maio e Di Battista incontrano l'ala dura dei gilet gialli. Drouet: «No accordi in nostro nome»

Un incontro tra Di Maio, Di Battista e il gruppo dei gilet gialli che fanno capo a Ingrid Levavasseur si è tenuto in Francia. All'incontro ha preso parte anche Christophe Chalencon, uno dei volti mediatici di primo piano dei gilet gialli e tra i primi ad aver lanciato l'idea di una lista per le prossime elezioni europee.



«Appena terminato l'incontro tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista con Christophe Chalençon (leader dei gilet gialli), nella periferia di Parigi. Molte le posizioni e i valori comuni che mettono al centro delle tante battaglie i cittadini, i diritti sociali, la democrazia diretta e l'ambiente». Lo rende noto l'ufficio stampa del vicepremier e ministro Luigi Di Maio, descrivendo un «clima di grande entusiasmo». «Tra i presenti all'incontro oltre agli eurodeputati del MoVimento 5 Stelle Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin e Ignazio Corrao, anche alcuni leader della lista Ric che ha come capolista Ingrid Levavasseur e che si presenterà alle prossime europee». Un nuovo incontro si terrà nelle prossime settimane a Roma.



Drouet protesta. Eric Drouet, tra i principali leader dei gilet gialli, si dice «contrario ad ogni iniziativa politica fatta in nome» delle casacche gialle. Un riferimento, nella breve dichiarazione rilasciata all'ANSA, all'incontro avuto oggi nella banlieue di Parigi tra Christophe Chalencon e il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio.

