Manovra, Di Maio: «Nessuna paura di S&P. Draghi avvelena il clima»

«Secondo me siamo in un momento in cui bisogna tifare Italia e mi meraviglio che un italiano si metta in questo modo ad avvelenare il clima ulteriormente», dice Di Maio, durante la registrazione della prima puntata di Nemo, in onda stasera su Rai2 alle 21.20. «Stiamo facendo una manovra di bilancio che dà alla parte più debole», ha aggiunto.



«Lo spread sale perché c'è una paura verso questo governo che è quella che porti l'Italia fuori dall'euro e dall'Europa. Non è vero, non è nel contratto di governo. Non c'è nessuna volontà di portare l'Italia fuori dall'euro», ha poi ribadito.

Venerdì 26 Ottobre 2018, 13:26 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 15:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

avvelena il clima». Il vicepremier Luigiattacca il presidente della Bce perspread invitando Roma ad abbassare i toni sull'euro e cercare un compromesso con Bruxelles. «Non ho paura del giudizio di Standard & Poor's. Abbiamo un debito privato quasi inesistente e questo crea una stabilità economica» per il Paese, sottolinea il leader M5S. L'agenzia di rating si dovrebbe pronunciare stasera sul rating sovrano dell'Italia.LEGGI ANCHE