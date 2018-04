Di Maio: fiducioso su governo cambiamento. Franceschini: ora fase nuova. Martina: no all'Aventino, prenderemo iniziative

Martedì 10 Aprile 2018, 18:58 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 19:26

«O si va al governo per cambiare le cose o non ne vale la pena: no ad un governo a tutti i costi e sì a un governo del cambiamento, e su questo sono molto fiducioso». Così il leaderin un messaggio su Facebook dove parla delle nuove consultazioni.Intanto nel Pdtorna a chiedere una nuova fase. «Io credo che non basti assistere a quello che avviene. Nessuno ha vinto in modo tale da poter governare il Paese e allora penso che non basti più soltanto assistere. La prima fase, con la direzione che ha dato la linea dell'opposizione, penso sia stata giusta, ma oggi dobbiamo prepararci a una seconda fase. Non sto proponendo un governo con M5s o di entrare in un governo Di Maio», ha dichiarato l'esponente Pd, a quanto si apprende, nel suo intervento in assemblea dei gruppi dem.«Il Pd non si arrocca sull'Aventino, siamo una forza che pur essendo minoranza parlamentare non si sottrae dal prendere l'iniziativa. Questo è il nostro posizionamento», ha detto poi il segretario del Pd Maurizio Martina all'Assemblea dei gruppi parlamentari Dem. Martina ha ricordato di aver indicato durante le Consultazioni al Quirinale «quattro grandi questioni prioritarie per il Paese: la questione sociale, in particolare occupazione e lavoro, per i ceti più deboli; rafforzamento reddito inclusione contro la povertà».«Costruiremo da subito - ha aggiunto - una iniziativa concreta per rafforzare questi strumenti». Sul risanamento deiconti pubblici e della finanza pubblica, ha detto ancora Martina, «non possiamo tornare indietro rispetto a sforzi fattiin questi anni». Poi c'è il tema dell' immigrazione, «una questione complessa sulla quale abbiamo ottenuto risultati, che vanno proseguiti». Infine l'Europa: il Pd avanzerà proposte su «come l'Italia affronta agenda europea, il nuovo corso possibile che si è aperto in Europa dopo quello che è successo in Francia e in Germania».«Non possiamo immaginare la strada proposta da Di Maio, la sua è una logica irricevibile. Pd e Lega non sono certo interscambiabili - ha affermato ancora Martina -. Denunciare questo non significa essere indifferenti a quello che accade. Dobbiamo interpretare fino in fondo una posizione onesta e limpida, dicendo chiaramente che noi siamo parte di una iniziativa che si svilupperà per le vie parlamentari, senza stare alla finestra».. Il prossimo giro di consultazioni «sarà l'occasione per raccontare al Presidente della Repubblica i passi avanti che abbiamo fatto rispetto alle ultime consultazioni. Le forze politiche hanno bisogno di un po' di tempo: sia nella coalizione di centrodestra sia nel Pd ci sono evoluzioni in corso, che io rispetto. Noi siamo pronti a firmare un contratto con gli italiani. Gli altri hanno bisogno di un po' di tempo e glielo daremo, non saremo noi a mettere fretta. L'obiettivo è fare un governo ben fatto e non per tirare a campare», ha detto ancora Di Maio. Il leader del M5S ha sottolineato: «No a un governo a tutti i costi, sì a un governo del cambiamento che si basi su un contratto e su dei punti chiari».«Noi non siamo mai stati quelli che dicevano "andiamo al governo ad ogni costo". Abbiamo sempre detto "andiamo al governo per cambiare le cose". Ora, la proposta che mi sta facendo Salvini è "fai un governo Salvini-Di Maio-Berlusconi-Meloni". se facciamo questa cosa qua, l'unica cosa che possiamo fare è sederci su una poltrona e passare i prossimi 5 anni a non fare nulla. Perché è l'immobilismo», ha insistito il leader 5 stelle parlando a un incontro a Bojano, in Molise, dove si vota a fine mese. «Io l'ho detto a Salvini: tu devi scegliere se metterci al lavoro e abolire la legge Fornero o stare con Berlusconi e restare dove sei. E lo stesso vale per gli altri», ha aggiunto il leader M5S.«In Molise diciamo No alle ammucchiate che potrebbero farci rivivere quel film horror che abbiamo visto in Sicilia. Ma è anche un po quello che sto cercando di scongiurare a livello nazionale. Quando mi sentite dire che voglio firmare un contratto per gli italiani ma non con tutti è perché vorrei proprio evitare le ammucchiate», ha affermato ancora il leader 5 stelle.