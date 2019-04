Sabato 27 Aprile 2019, 16:01 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2019 16:16

«È giusto combattere lo sfruttamento dei corridori africani, il professionismo è professionismo sempre e come tale deve essere retribuito, ma non è così che si fa, non è escludendoli da una gara che si combatte il problema. Anzi, così il problema si aggrava e la vicenda in sè per come sta emergendo rasenta la follia». Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo sul caso del Trieste Running Festival.«Sento parlare di scafisti dello sport. Non pensavo che saremmo arrivati a tanto. La Lega e i suoi rappresentanti del Governo lascino in pace il mondo dello sport, lo tengano fuori dalla propaganda» è invece la posizione del segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti.La questione della maratona di Trieste è nata dopo la decisione di escludere tutti gli atleti africani dalla competizione che si svolgerà tra meno di dieci giorni. Secondo gli organizzatori è un modo per proteggere gli atleti: «Basta mercimoni - dicono -. Quest'anno abbiamo deciso di prendere soltanto atleti europei per dare uno stop affinché vengano presi dei provvedimenti che regolamentino quello che è attualmente un mercimonio di atleti africani di altissimo valore, che vengono semplicemente sfruttati e questa è una cosa che non possiamo più accettare».Subito ci sono state le reazioni sdegnate del Pd, alle quali ora si aggiungono anche quelle di Di Maio per i 5Stelle.