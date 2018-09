Di Maio in Puglia chiede a Emiliano: «Che state facendo con Matera?»

Secondo Di Traglia, infatti, Di Maio si riferisce alle collaborazioni tra le due Regioni. Emiliano dopo l'apparente imbarazzo spiega al ministro dello Sviluppo: «Noi stiamo finendo la ferrovia che è un investimento tutto pugliese, sennò loro non hanno la stazione»

Lunedì 10 Settembre 2018, 11:25 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2018 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presuntadi Luigiche in unpubblicato su facebook chiede al governatore Michele Emiliano cosa stia facendo con. Il presidente della Puglia reagisce imbarazzato: evita di rispondere, mette una mano davanti alla bocca e sembra sussurrare al vicempremier M5S che Matera si trova in Basilicata.Sul tema molte reazioni sui social, tra cui quella dell'ex portavoce Pd nazionale Stefano Di Traglia che difende il vicepremier M5S: «Chi conosce un pochino il dossier di Matera 2019 - scrive su Fb - sa che la domanda di Di Maio al presidente della Regione Puglia Emiliano è pertinente. Non è una gaffe».