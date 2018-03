CAIVANO - Choc in piscina. Muore durante gli allenamenti. La tragedia ieri pomeriggio in una delle vasche della piscina di Caivano. Mario Riccio, 17 anni, di Casalnuovo ha avuto un malore mentre si...

Lo chiamano ancora reddito di cittadinanza ma probabilmente sono gli stessi 5 Stelle a sapere che così non è e non potrà mai essere. Perché, come oramai appare...