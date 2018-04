Governo, altolà di Di Maio: «Nessun inciucio, contratto sui temi»

Luigi Di Maio sul blog M5S rilancia la proposta del «contratto di governo». «La soluzione non è fare alleanze, inciuci, accordi tra le forze politiche. Ne abbiamo visti tanti in questi decenni e sappiamo dove ci hanno portato: ci si mette insieme solo per rimanere in vita e per spartirsi poltrone, fregandosene dei cittadini. Noi vogliamo cambiare completamente metodo, proponendo un approccio differente, concreto. Vogliamo mettere al centro i temi, cioè le soluzioni per risolvere i problemi del Paese».

«Speriamo di poter incontrare il prima possibile i due partiti per capire quali siano le loro proposte, e per capire con chi si possa iniziare a scrivere questo contratto. Poi mettiamolo in pratica. Vogliamo metterci subito al lavoro per far partire la Terza Repubblica che deve essere e sarà la Repubblica dei cittadini». Lo scrive in un post Luigi Di Maio.

Mercoledì 4 Aprile 2018, 16:23 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2018 16:31

