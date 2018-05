Di Maio: il vero leader è il contratto. Ma Casaleggio: Luigi premier ideale

«Nel contratto - spiega il leader 5Stelle a Ivrea - è ben spiegato che continueremo ad essere alternativi sul territorio, a correre gli uni contro gli altri alle amministrative, alle comunali e alle regionali e anche alle prossime politiche o alle europee».



E poi: «Aver portato al governo il programma, che è il nostro vero leader, mi riempie di soddisfazione», risponde a chi gli chiede se gli pesi dover fare un passo indietro nella individuazione del nuovo premier. «Non è una questione personale - osserva - e credo di averlo dimostrato».



«Queste sono le giornate in cui raccontiamo agli italiani quello che i nostri iscritti ieri hanno votato sulla piattaforma, il contratto di governo. Approvato il contratto di governo nelle prossime ore, quindi in questo fine settimana, scioglieremo anche il nodo premier; poi ci dedicheremo alla formazione della squadra di governo». «Io non faccio nessun nome - ha aggiunto a proposito del premier - ma è chiaro che debba essere una persona amica del popolo».



Sul nodo premier interviene anche Casaleggio: «Il mio presidente del Consiglio ideale? È Luigi Di Maio....», dice al gazebo allestito dal Movimento 5 Stelle ad Ivrea per illustrare il contratto di governo con la Lega. «Sono soddisfatto di quello che si sta facendo in una situazione creata da altri partiti politici. E sono contento che gli iscritti abbiano dato il loro avallo tramite la piattaforma».

Sabato 19 Maggio 2018, 11:45 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 12:00

