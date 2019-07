Di Maio: «Presto proposta M5S per ridurre il canone Rai»

Il M5S presenterà una proposta per la riduzione del canone Rai . Lo ha annunciato Luigi Di Maio a margine dell'inaugurazione del nuovo Hub Logistico di Poste Italiane a Bologna. «Come Movimento 5 Stelle presenteremo una proposta per ridurre drasticamente il canone Rai - ha spiegato - Nei prossimi giorni ci saranno novità perché come gruppo parlamentare abbiamo trovato una soluzione che ci consenta di ridurre il canone Rai senza danneggiare la qualità del servizio pubblico, che comunque deve migliorare», ha detto.