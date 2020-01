Di Maio: «Da solo il capo politico non ce la può fare, dagli stati generali M5S un'organizzazione più efficace»

Luigi Di Maio in Calabria fa il punto sulla sua leadership e sul M5S: «Da solo il capo politico non ce la può fare, dagli stati generali un'organizzazione più efficace». Gli stati generali del Movimento 5 Stelle, fa sapere quindi Luigi Di Maio a Lamezia Terme, serviranno «per mettere finalmente in piedi una nuova carta dei valori e anche un'organizzazione più efficace perché da solo il capo politico non ce la può fare. Sono fiducioso - ha aggiunto Di Maio - che possiamo migliorare il movimento. In dieci anni abbiamo approvato tante leggi che erano la nostra identità. Ci sono cose nuove da fare e dobbiamo riorganizzare le nostre forze ed i nostri obiettivi».

Calabria comunque andrà il M5S sarà per la prima volta in Consiglio

