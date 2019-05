Caos M5S, bufera su Di Maio. Paragone, Fattori e Lombardi: «Serve un leader politico h24»

LEGGI ANCHE

«Quando c'è una sconfitta gli errori si distribuiscono, le responsabilità si assumono - scrive su Facebook Roberta Lombardi -, i cambiamenti si mettono in conto. La responsabilità in capo ad un solo uomo è deleteria per il MoVimento, ed è un concetto da prima repubblica. Usato e abusato da Renzi & Co. Il modello culturale di riferimento di M5S è la partecipazione. Grillo e Gian Roberto Casaleggio ci hanno insegnato a stare nel mezzo, ad ascoltare la forza dal basso delle scelte e delle idee di portavoce e attivisti».



«Il voto è stato un grande disastro di cui si deve assumere tutta la responsabilità Luigi Di Maio, visto che si è blindato con un regolamento che gli dà tutti i poteri». Così Elena Fattori, senatrice ribelle del M5S, in un'intervista al Corriere della Sera in cui annuncia: «In assemblea chiederò le sue dimissioni dai due ministeri. Non può fare tutto e male».



Quanto a un passo indietro da leader del Movimento, «se qualcuno lo chiedesse, dovrebbe rimettere il mandato in mano agli iscritti. Con una disfatta del genere non si può far finta di niente». «Gli errori sono stati tanti, a cominciare dal fatto che si è dato troppo spazio a Salvini», e il cambio di rotta è stato «tardivo e poco convincente. La nostra aggressività è stata insensata, visto che abbiamo lasciato fare qualunque cosa a Salvini», dice Fattori, che contesta l'autorità dei quattro leader che hanno detto a Di Maio di restare.



«Di Battista è fuori dal Parlamento. Se voleva, si candidava. Nessuno gli ha dato una delega, con il bene che gli voglio non conta nulla ora». Beppe Grillo, prosegue, «se ora non garantisce il rispetto della storia del Movimento, che ci sta a fare? O garantisce o si dimetta da garante». Quanto a Roberto Fico, «è stato del tutto inefficace finora per tenere il punto. Non si è mai visto né sentito». Per Fattori «far cadere il governo sarebbe da irresponsabili». Sul rischio che Salvini faccia imposizioni su Tav e autonomie, «il Parlamento è sovrano, il contratto è un canovaccio ma poi si deve discutere e deciderà l'Aula non il governo».

Le dimissioni di Primo Di Nicola da vicecapogruppo dei senatori M5S? «Che ci sia bisogno di una discontinuità è fuor di dubbio, che la discontinuità si debba esaurire nella decisione di Primo credo di no». Lo ha detto il senatore 5 Stelle Gianluigi Paragone alle telecamere del fattoquotidiano.it.«L'assemblea di domani - ha aggiunto - è il luogo idoneo per maturare una scelta tutti insieme... Per me la generosità di Luigi Di Maio di mettere insieme tre, quattro incarichi in qualche modo deve essere rivista, perché il Movimento per ripartire ha bisogno di una leadership politica h24. Dobbiamo tornare dall'io al noi». E sul sottosegretario leghista Rixi, Paragone osserva: «In caso di condanna deve lasciare così come abbiamo chiesto e ottenuto il passo indietro di Siri».