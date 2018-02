Di Maio: per le regole del Movimento Caiata è fuori dai CinqueStelle

Venerdì 23 Febbraio 2018, 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Al di là delle sue eventuali responsabilità penali che sarà la magistratura ad accertare, per le nostre regole omettere un'informazione del genere giustifica l'esclusione dal MoVimento 5 Stelle». Così il leader M5s Luigi Di Maio in un post su Fb.«Abbiamo conosciuto Salvatore Caiata come presidente del Potenza calcio e "lucano dell'anno". Per questo è stato candidato con il Movimento 5 Stelle. Al momento della sua candidatura ci ha fornito tutta la documentazione che attestava che la sua fedina penale era pulita e nulla è risultato né dal certificato penale né da quello sui carichi pendenti». Così il leader M5s Luigi Di Maio che spiega la situazione che si è venuta a creare con il candidato Salvatore Caiata: «Oggi apprendiamo per la prima volta che su di lui c'è un'indagine che risale al 2016, di cui Caiata non ci ha informati. Se lo avesse fatto gli avremmo chiesto, come da nostro Regolamento, di fornirci per la candidatura il certificato rilasciato ai sensi dell'art. 335 del c.p.p. e i documenti relativi ai fatti contestati».