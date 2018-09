Di Maio: «Non usciremo dall'euro»

Sabato 29 Settembre 2018, 11:26 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2018 11:32

Appena il Def sarà pubblicato si vedrà che «c'è il più grande piano di investimenti della storia italiana». Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ospite de L'intervista di Maria Latella su Skytg24 spiegando che nella «manovra del popolo» si cominciano a ricostruire diritti sociali che erano stati distrutti. Di Maio ha definito «sciocchezze» le affermazioni di alcuni commentatori sulla volontà del Governo di uscire dall'Ue.La manovra in deficit però spaventa i mercati. Nel venerdì nero Piazza Affari perde il 3,72% mentre lo spread sfonda quota 280, per poi chiudere a 267, col tasso sul Btp decennale a 3,13%. Tensione con l'Ueropa. «Ogni euro di debito in più è tolto ai servizi», dice il commissario europeo agli Affri monetari Pierre Moscovici. Ma il governo tira dritto. I mercati se ne faranno una ragione, andiamo avant dicono Di Maio e l'altro vice premier Matteo Salvini. Mentre il premier Giuseppe Conte è sicuro che, davanti ai dettagli della manovra, lo spread scenderà. Sono «pericolose e inique» le scelte sulle pensioni per il presidente dell'Inps, Titto Boeri.