Di Maio: notevoli passi avanti. Alle 16 incontro con Salvini a Milano

«Anche l'incontro di ieri mattina è stato positivo: abbiamo fatto notevoli passi in avanti sul contratto di governo e abbiamo trovato ampie convergenze sui temi che stanno a cuore agli italiani: reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell'immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi», ha ribadito Di Maio. Il nuovo faccia a faccia traè fissato per le 16. «Oggi si riuniranno i gruppi di lavoro del MoVimento 5 Stelle e della Lega per continuare a esaminare tutti i punti e i temi del contratto di governo che abbiamo messo sul tavolo», ha scritto il leader pentastellato sul Blog delle Stelle mentre da Salvini, per il momento, le uniche dichiarazioni arrivate stamani sono quelle di soddisfazione per la riabilitazione di Berlusconi.LEGGI ANCHE: Berlusconi riabilitato, la Lega festeggia, Salvini: «Una buona notizia» «Anche l'incontro di ieri mattina è stato positivo: abbiamo fatto notevoli passi in avanti sul contratto di governo e abbiamo trovato ampie convergenze sui temi che stanno a cuore agli italiani: reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell'immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi», ha ribadito Di Maio.

«Gli italiani hanno dei bisogni chiari e immediati. Come abbiamo sempre detto è fondamentale dare una risposta a tutti i cittadini che oggi sono ai margini. È notizia di qualche giorno fa che sono aumentati ancora gli italiani in condizioni di povertà assoluta: sono 5 milioni di persone. L'Istat stima che nel 2017 siano in povertà assoluta 154mila famiglie e 261mila individui in più rispetto al 2016. Dal punto di vista territoriale, i dati provvisori mostrano aumenti nel Sud e nel Nord, e una diminuzione al Centro. Siamo quindi davanti a un fenomeno che riguarda tutta la penisola e che assume contorni sempre più drammatici. Pensate che le famiglie senza lavoro sono raddoppiate nel giro di 10 anni e che sono arrivate a un milione. Lo Stato deve tornare a fare lo Stato». Lo scrive Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle. «Siamo entrati nella Terza Repubblica, quella che mette al centro temi e proposte per i cittadini. Più tardi vi aggiornerò sugli sviluppi di questa giornata».

Sabato 12 Maggio 2018, 13:37 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 13:41

