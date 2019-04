Sabato 6 Aprile 2019, 19:26 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2019 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vicepremier Luigi Di Maio replica al collega Matteo Salvini . «Cosa penso delle parole di Salvini? Non saprei, ultimamente sento i leghisti un po' nervosi. Scherzando mi verrebbe da dire: da che pulpito viene la predica...ma la prendo con leggerezza. Sarà stato il momento, non so, non ho nemmeno letto l'agenzia, mi è stato riferito». Così, intercettato dall'agenzia Ansa a margine di Sum#03, a Ivrea, Di Maio è tornato a soffermarsi sulle parole di Matteo Salvini sul fatto che i ministri «sono pagati per lavorare».