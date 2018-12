Di Maio: «Nessuna tassa sulle auto delle famiglie, miglioreremo la norma»

«Io non voglio mettere alcuna tassa sulle auto familiari di cui gli italiani hanno bisogno per spostarsi. Dopo il confronto con le aziende automobilistiche, con i lavoratori e i consumatori troveremo il modo per migliorare la norma, che non significa fare marcia indietro». Lo ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio, a Radio 24 parlando dell'ecotassa. «Il nostro obiettivo è di incentivare l'uso dell'auto elettrica, ibrida e a metano. Se qualcuno pensa di far litigare il governo su questa norma si sbaglia, perché alla fine prevale il buon senso dall'una e dall'altra parte».Di Maio ha spiegato che incontrerà le aziende automobilistiche, i sindacati e le associazioni dei consumatori «tra lunedì e martedì». E ha inoltre sottolineato che gli interventi sulle auto altamente inquinanti riguardano quelle «non in circolazione ma nuove». Tuttavia ha rimarcato che su questo la norma potrà essere migliorata nel passaggio della manovra al Senato: «Il bicameralismo perfetto esiste anche per questo», ha aggiunto.