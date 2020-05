Di Maio: serve riforma fiscale, meno tasse a imprese e famiglie

«Serve una riforma fiscale per ridurre le tasse e semplificare la vita a imprese e famiglie.

L’obiettivo deve essere quello di tornare alla vera normalità, a come vivevamo prima del coronavirus», annuncia il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un post su Facebook.

«Bisogna ripartire totalmente - scrive Di maio - In questi giorni al ministero degli Esteri stiamo lavorando per riattivare i flussi turistici con i Paesi esteri. Perché le nostre aziende, i nostri artigiani, le nostre attività commerciali hanno bisogno di ossigeno. Domani sentirò anche il collega austriaco, Alexander Schallenberg. I dati dei contagi sono più confortanti, questo non significa però che il virus è scomparso. Ci conviviamo e per questo bisogna fare molta attenzione».

