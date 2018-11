Il giornale che sfornava pubblicisti: Di Maio promosso, Cesaro bocciato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 13 Novembre 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 13-11-2018 07:14

L'accusa di «infimi sciacalli» ai giornalisti per il caso Raggi ha fatto aprire un procedimento disciplinare contro Di Maio dall'Ordine campano a cui il vicepremier è iscritto dal 2007 quando nessuno avrebbe mai potuto immaginare la sua grande ascesa politica. Undici anni fa, il 19enne decise di tentare la carriera giornalistica. Ora, di quegli anni, molti colleghi lo ricordano tra i supporter, durante le elezioni della categoria, di Mimmo Falco, ex vicepresidente dell'ordine nazionale dei giornalisti. Qualche santino davanti ai seggi e un po' di telefonate. Oggi il figlio di Mimmo, Luigi, è l'addetto stampa di Di Maio ministro del Lavoro. «Solo un caso: appena eletto un amico - racconta Falco senior - mi chiese se c'era qualcuno che potesse seguirlo e io gli proposi mio figlio. È vero nel 2010 mi diede una mano alle elezioni del consiglio dell'Ordine ma come molti altri giovani. Ma allora chi avrebbe potuto prevedere che avrebbe fatto il vicepremier?», si domanda ancora Falco, attuale numero uno del Corecom campano e vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania. E aggiunge: «L'ho conosciuto allora e poi è nata un'amicizia reciproca». E gli attacchi di questi giorni alla categoria? «Sono dispiaciutissimo, ma fate attenzione: le accuse arrivano da Di Battista non da Luigi. Andate a leggere bene», esorta pur di difenderlo.