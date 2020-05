Di Maio ai tedeschi sulla Bild: «L'Italia è in salute, venite in vacanza da noi»

Lunga intervista del ministro degli Esteri Luigi Di Maio al popolare quotidiano tedesco Bild, nella quale il capo

della diplomazia italiana, impegnato da giorni in una trattativa con altri omologhi sui flussi turistici in Ue, invita il popolo tedesco a passare le vacanze in Italia. «Il turismo per l'Italia rappresenta il 15 per cento del prodotto interno lordo. Ogni anno abbiamo milioni di turisti da ogni parte del mondo, ma in particolare dalla Germania. Per

noi quello tedesco è un turismo importante, di alto livello, ed è per questo che nelle ultime ore ho avuto una riunione con molti ministri degli esteri tra cui anche Mass».

Nell'intervista Di Maio evidenzia come in questa fase ci siano molte regioni italiani «con zero contagi o con meno di 10 casi». «A tutti i miei omologhi - aggiunge - ho detto che l'Italia è un Paese trasparente, un Paese in salute e forte. Questo significa che in estate siamo pronti ad accogliere i turisti anche europei, ovviamente in sicurezza». Al quotidiano tedesco, il titolare della Farnesina dice di essere «pronto a fornire un report settimanale Regione per Regione ad ogni Paese, così che i tedeschi e altri cittadini potranno verificare tutte le informazioni di cui hanno bisogno per venire in Italia».

E poi lancia un «chiaro appello» al popolo tedesco: «Venite a passare le vacanze in Italia. Venite a visitare le nostre spiagge, il nostro mare, la nostra cucina, le nostre comunità montane. Noi siamo pronti ad accogliervi».

