Di Maio vola in Cina in Economy: «Avevo il biglietto di Business? No, ecco la prova»

Giovedì 20 Settembre 2018, 12:16 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2018 14:06

Evviva, un vicepremier e ministro che va in Cina, via Amsterdam, non con un volo di Stato ma con un volo di linea. E Luigi Di Maio mostra su Instagram, tutto contento, il ticket da "cittadino normale che viaggia in economy" e non da mandarino della casta. Però c'è un però.La prova provata che Di Maio vola come tutti in categoria risparmio non regge a un primo sguardo che in tanti - sulla base del video gioiosamente postato dal vicepremier - hanno subito dato al biglietto mostrato. Il volo è il KLM 1604. E si è notato un particolare che pare contrastare con la retorica pauperistica (che è sempre scivolosa) sostenuta da Di Maio. In base al posto assegnato (5C) il vicepremier in realtà non sarebbe in economy ma in business class. Almeno in base al più comune assetto della carlinga del Boeing 737-800 della Klm.Di Maio, però, ha postato oggi un altro video su Instagram con cui si difende da tutte le critiche ribadendo la sua "classe". In effetti alle sue spalle nel primo video non si vedono le tendine che separano i passeggeri nelle diverse categorie. E la carta d'imbarco da lui sventolata è verde, come quella dei viaggiatori normali, e non rossa.Ognuno naturalmente resterà della sua idea sulla "classe" di Luigi. Quel che è certo sono due cose: la prima è che non ha mostrato il biglietto della tratta più lunga e faticosa fra Amsterdam e la Cina. La seconda è che chi di pauperismo colpisce di pauperismo rischia di restare infilzato. Un vicepremier può benissimo viaggiare in Business e non ci sarebbe nulla di cui vergognarsi.