Di Maio: chiedo voto iscritti su mio ruolo di capo politico M5S. Domani la consultazione su Rousseau

«A differenza di alcuni, ma assieme a tanti anche di voi, sono sei anni che non mi fermo e credo di aver onorato sempre i miei doveri, rendendone sempre conto a tutti gli iscritti e gli attivisti del MoVimento?. Lo scrive il capo politico del M5S Luigi Di Maio nel post in cui chiede un voto online per confermare la sua carica. »Non mi sono mai risparmiato in nessuna campagna elettorale. Ce l'ho messa sempre tutta anche quando nessuno ci credeva. Avevo promesso a tutti di portare il MoVimento al Governo da candidato premier e ci siamo riusciti«, sottolinea.