Di Battista insiste: il Quirinale non può mettere veti politici su un ministro

«Mi auguro che Lega e M5S resistano, la strada che hanno intrapreso queste due forze politiche è giusta. Io ho criticato tanto la Lega in passato, non lo nego, ho criticato anche Salvini». Così a Sky Tg24 l'ex deputato del M5S Alessandro Di Battista. «A Salvini - ha proseguito - si può dire tutto, ma sono anni che veramente si è impegnato in maniera incredibile. Piaccia o non piaccia ha portato la Lega ad un risultato storico».



Quanto al suo giudizio su Luigi Di Maio e il premier incaricato Giuseppe Conte, Di Battista ha detto: «Di Maio non è soltanto un amico, anzi direi un fratello, è una persona di una onestà intellettuale e di una dignità fuori dal comune. Un altro, al posto suo, avrebbe ricevuto Berlusconi, gli avrebbe stretto la mano e oggi sarebbe Presidente del Consiglio. Conte è appena arrivato, per cui è inutile valutare adesso».



«Il Quirinale si è comportato in maniera eccellente fino a qualche giorno fa, ultimamente ritengo inaccettabile che pensi di porre veti politici a un ministro dell'Economia come Savona», ha continuato l'ex deputato grillino. «Il presidente della Repubblica - ha proseguito - non si può permettere di dare indirizzi politici a un ministro o a un presidente del Consiglio, questo va oltre il suo ruolo. L'indirizzo politico lo dà il Parlamento. È normale che il ministro dell'Economia, il più politico per eccellenza, colui che deve trovare le risorse economiche per fare in modo che le proposte presentate in campagna elettorale possano diventare leggi dello Stato, sia espressione delle forze politiche, concertandolo col presidente del Consiglio incaricato. Il veto su un ministro dell'Economia, non per ragioni di curriculum o scandali, ma per opinioni, peraltro condivise dalla maggior parte degli italiani, è del tutto inaccettabile».

​«Perché si dovrebbe tornare a votare se c'è una maggioranza in Parlamento? Se due forze politiche hanno trovato un accordo su un programma di Governo? Sarebbe una cosa inaccettabile», ha detto ancora Di Battista.

Sabato 26 Maggio 2018, 18:58 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA