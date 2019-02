Diciotti, sarà Catania a valutare la corresponsabilità di Conte e Di Maio

La giunta delle elezioni e delle immunità del Senato ha detto sì alla richiesta dell'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, di rinviare ai magistrati di Catania i documenti del premier Conte e dei ministri Di Maio e Toninelli che Matteo Salvini ha allegato alla memoria sul caso Diciotti depositata alla Giunta per le immunità. E quanto si apprende in Senato mentre è in corso la riunione dell'organismo di Palazzo Madama.

Il presidente della Giunta per le immunità del Senato Maurizio Gasparri ha invece proposto di non concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini sul caso della Diciotti. Per Gasparri, nella sua veste di relatore, nella proposta fatta ai senatori riuniti nella giunta, «alla luce delle argomentazioni fin qui evidenziate sottolinea l'opportunità che la Giunta proponga all'assemblea il diniego della richiesta di autorizzazione a procedere».

Mercoledì 13 Febbraio 2019, 10:43 - Ultimo aggiornamento: 13-02-2019 13:51

