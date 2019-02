Diciotti, oggi il voto online M5S: «Rischio crisi se molliamo Salvini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 18 Febbraio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si vivono ore di tensione nel M5S e nella stessa maggioranza mentre oggi parte la consultazione online della base pentastellata che stabilirà se Matteo Salvini dovrà andare o meno sotto processo a Catania per il caso Diciotti, ovvero del ritardato sbarco di 170 migranti nel porto di catania. Se il leader leghista ostenta massima «tranquillità», il ricorso al giudizio della piattaforma Rousseau rinfocola i malumori e le preoccupazioni interne ai Cinque Stelle.Persino il padre del movimento, Beppe Grillo, ironizza sulla macchinosità del quesito, dove, in effetti, per approvare l' autorizzazione a procedere bisogna votare no. Anche l' esponente dei dissidenti, la senatrice Paola Nugnes, contesta la scelta di affidare a «una piattaforma privata una decisione di interesse generale». Dura anche la Lombardi: il processo va fatto. Mentre il senatore Gianluigi Paragone ribadisce la sua contrarietà a processare Salvini perché si trattò di una scelta di tutto il governo.