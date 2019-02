Diciotti, voto m5s su Salvini slitta ancora: si chiude alle 21,30

«Considerata l'alta partecipazione, la chiusura delle votazioni è stata prorogata alle 21.30 di oggi», si legge in un aggiornamento sul blog delle Stelle.

«È abbastanza chiaro che il voto su Salvini è un voto sul governo. D'altra parte anche dentro il Movimento mi sembra ci siano quelli più filogovernativi e quelli meno. È giusto anche capire il mondo dei 5 Stelle che cosa ne pensa», ha detto il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi (Lega) a margine di un evento in Regione a Genova. «Questa consultazione per noi non avrà conseguenze, per gli altri non lo so. Noi non obblighiamo nessuno a far nulla, stiamo lì e prendiamo atto delle scelte», ha aggiunto.

Lunedì 18 Febbraio 2019, 10:33 - Ultimo aggiornamento: 18-02-2019 16:56

