Digitalizzazione, protocollo d’intesa Corte Conti-ministro per l’Innovazione per la trasformazione della P.A.

A margine della presentazione del “Referto in materia di informatica pubblica” della Corte dei conti, svoltasi oggi alla Camera dei deputati, il Presidente della magistratura contabile. Angelo Buscema e la Ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano hanno siglato un protocollo d’intesa “Per la promozione e il monitoraggio della trasformazione digitale della Pubblica amministrazione”.



Partendo dalla considerazione che la trasformazione digitale costituisce un’importante leva per aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa mediante la realizzazione di servizi più semplici e inclusivi per i cittadini, l’incremento della produttività, l’aumento di trasparenza e controlli sulle attività degli enti pubblici e l’uso di dati condivisi per contrastare i fenomeni corruttivi, Corte dei conti e Ministro per l’innovazione hanno delineato un percorso di azioni comuni da promuovere, che ben si inscrivono nel perimetro delle competenze della magistratura contabile.



